Генконсул Оранский заявил о готовности некоторых французов вступить в ряды ВС РФ

Ранее потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин, родившийся во Франции, стал командиром группы операторов беспилотников в зоне специальной военной операции. О своём опыте он рассказал Всероссийскому Казачьему Обществу. Дорошин рос в эмигрантской семье, где хранили верность русским обычаям и родной речи. В 2015 году он отправился на Донбасс. По словам ветерана, он прошёл путь от штурмовика до основателя подразделения дронов. Его команда занимается созданием и эксплуатацией летающих и наземных роботизированных систем. Дорошин отметил, что знатное происхождение не выручает в окопах — там спасает «обычная русская кровь». Недавно он получил российский паспорт и осваивается в мирной реальности России.