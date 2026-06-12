Генконсул Оранский заявил о готовности некоторых французов вступить в ряды ВС РФ
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Некоторые французы готовы вступить в ряды Вооружённых сил России. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По словам дипломата, российское консульство всё чаще слышит слова поддержки от простых французов. Оранский отметил, что граждане Франции выражают готовность служить в рядах российских Вооружённых сил.
«Всё чаще мы слышим слова поддержки и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооружённых сил», — сказал Оранский.
Ранее потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин, родившийся во Франции, стал командиром группы операторов беспилотников в зоне специальной военной операции. О своём опыте он рассказал Всероссийскому Казачьему Обществу. Дорошин рос в эмигрантской семье, где хранили верность русским обычаям и родной речи. В 2015 году он отправился на Донбасс. По словам ветерана, он прошёл путь от штурмовика до основателя подразделения дронов. Его команда занимается созданием и эксплуатацией летающих и наземных роботизированных систем. Дорошин отметил, что знатное происхождение не выручает в окопах — там спасает «обычная русская кровь». Недавно он получил российский паспорт и осваивается в мирной реальности России.
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