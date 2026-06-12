Медик Васильев рассказал о 30-часовой стабилизации бойца с ранением в пах

Российский медик в составе разведвзвода 30 часов стабилизировал состояние бойца с тяжёлым ранением в пах. Об этом рассказал участник событий и руководитель центра тактической медицины «Сварог» Никита Васильев на полях международного военно-морского салона «Флот-2026» в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Разведывательный взвод одного из добровольческих подразделений вместе с подразделениями Минобороны РФ больше двух недель штурмовали населённый пункт. В ходе боёв один из бойцов получил пулевое ранение. По словам Васильева, ранение оказалось крайне тяжёлым: массивное наружное и внутреннее кровотечение, травма тазового кольца, тяжёлая шоковая травма и болевой синдром. Боец получил ранение в первые дни боя, когда пути эвакуации техникой ещё не разведали. На основном маршруте подорвались сапёры.

Медики рассматривали вариант пешей эвакуации на носилках через Шервудский лес. Однако путь проходил по тяжёлому рельефу с перепадом высот, и он частично контролировался противником. С такой травмой боец мог не перенести долгую эвакуацию. Поэтому медики решили стабилизировать его состояние до момента, когда по основному маршруту сможет пройти техника. Бойца удалось эвакуировать, и после ранения он вернулся в строй.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о подвиге старшего стрелка, ефрейтора Владислава Котика. Он эвакуировал раненого товарища и спас ему жизнь при атаке вражеских беспилотников. В составе штурмовой группы Котик проводил разведку местности, когда одна из подгрупп попала под атаку вражеских беспилотников. Благодаря мужеству и решительным действиям военнослужащего удалось спасти жизнь сослуживца.