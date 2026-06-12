Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам тюрьмы

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль получил 30 лет лишения свободы по делу об отправке беспилотников в Пхеньян. Такое решение вынес Центральный окружной суд Сеула, признав экс-главу государства виновным в организации операции, которая была направлена на создание повода для введения военного положения. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным суда, в октябре 2024 года Юн Сок Ёль отдал приказ о проведении операции с использованием дронов на территории КНДР. Следствие и суд установили, что эти действия были связаны с попыткой усилить напряжённость на границе и создать основания для введения военного положения 3 декабря 2024 года.

Юн Сок Ёль признан виновным по обвинениям, включая злоупотребление властью и действия, квалифицированные как получение выгоды от противника. Приговор соответствует позиции специального прокурора Чо Ын Сока, который запрашивал 30 лет лишения свободы.

По тому же делу бывший министр обороны Ким Ён Хён приговорён к 30 годам лишения свободы. Экс-руководитель управления контрразведки Министерства обороны Е Ин Хён получил 15 лет заключения. Бывший начальник управления операций с беспилотниками Ким Ён Дэ осуждён на три года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на пять лет.

«С целью создания условий для введения чрезвычайного положения и военного положения подсудимые под видом военной операции спровоцировали Северную Корею на провокационные действия», — заявил суд.

Юн Сок Ёль находится под стражей и проходит по нескольким судебным делам, связанным с попыткой введения военного положения. В феврале он был приговорён к пожизненному лишению свободы по делу о мятеже, связанному с введением военного положения.

Ранее в Сеуле у здания Высокого суда был найден мёртвым 55-летний судья Син Чжон О. Тело мужчины обнаружили на цветочной клумбе рядом со зданием около часа ночи по местному времени. Рядом была найдена записка. Полиция рассматривает версию о самоубийстве. Именно этот судья председательствовал на повторном рассмотрении апелляции по делу о коррупции бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи. Что именно было в записке, не уточняется. Ким Гон Хи — супруга бывшего президента Юн Сок Ёля.