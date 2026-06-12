Дарчиев: Россия ждёт назначения нового американского посла

Россия ждёт, когда США назначат нового посла в Москве, и надеется, что он приедет. Об этом на приёме по случаю Дня России заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Мы ждём решения американской стороны. Любой выбор будет рассмотрен оперативно и быстро», — сказал он журналистам.

Дарчиев добавил, что Россия надеется — рано или поздно американский посол появится в Москве. Но окончательное решение — за американской стороной. Как только США предложат кандидатуру, Россия рассмотрит её быстро и оперативно.

Раньше сообщалось, что диалог между Россией и США продолжается, а заявления о том, что он осложнился, — неправда. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас этот диалог в основном касается урегулирования ситуации вокруг Украины.