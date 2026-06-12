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12 июня, 05:59

«Воцарилась неловкая тишина»: МИД Индии отстоял право закупать нефть у России

Глава МИД Индии Джайшанкар отстоял право Нью-Дели закупать нефть у России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поставил в неловкое положение участников форума в Финляндии, ответив на критику по поводу закупок нефти у России. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

Дипломат не поддался на провокацию британского журналиста Гидеона Рахмана, который попытался прочитать Индии мораль о торговле с Москвой.

«Когда вы говорили о неопределённости с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», — заявил Джайшанкар.

Рахман, явно смутившись, попросил пояснить сказанное. Министр указал, что Европа продавала оружие, которое затем использовали для нападения на Индию, однако Нью-Дели никаких палок в колёса ЕС при этом не вставлял.

После этих слов в зале наступила неловкая тишина. Попытку разрядить обстановку предприняла глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Поэтому в защиту Индии: я понимаю, что Индия в основном покупает российскую нефть, и намерение Европы не состояло в том, чтобы нарушить работу всего нефтяного сектора», — сказала она.

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о надёжности России как поставщика нефти
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Ранее Life.ru рассказывал, что экспорт российской нефти в Индию в мае увеличился на 70% по сравнению с февралём — до почти 1,85 млн баррелей в сутки. Причина скачка — начало войны США против Ирана. В ответ Тегеран заблокировал Ормузский пролив, и российские энергоносители стали критически важны для Нью-Дели и Пекина. Москва оказалась в числе главных бенефициаров ближневосточного конфликта: цены на нашу нефть взлетели вслед за мировыми котировками.

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Владимир Озеров
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