Властелин небес расправил крылья: Спасённый от смерти орёл улетел на волю в День России

Ко Дню России Народный фронт и волонтёры из Пакистана, Афганистана и Нигерии выпустили на волю орла — одного из главных государственных символов. Краснокнижную птицу спас представитель НФ в Челябинской области Карен Даллакян.

Волонтёры из Пакистана, Афганистана и Нигерии выпустили на волю орла. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой Народного фронта

Осенью травмированного орла нашли жители и привезли в приют «Спаси меня». Несколько месяцев его выхаживали, помогали иностранные студенты, приехавшие учиться на биологов и ветеринаров. Гордая птица, ставшая символом силы, свободы и преодоления, взмыла в небо.

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