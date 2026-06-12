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12 июня, 07:21

Анжелика Агурбаш назвала свои любимые алкогольные напитки

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что относится к алкоголю положительно, но только к хорошим напиткам в умеренных дозах, имея в виду не чрезмерное употребление, а качественный продукт в небольших порциях. По словам звезды, она всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного использования.

Анжелика Агурбаш назвала свои любимые алкогольные напитки. Видео © Пятый канал

Исполнительница призналась, что ценит разные напитки, если они уместны и употребляются понемногу. В качестве примера Агурбаш привела красное вино, виски и водку, подчеркнув, что важно знать меру.

«Глоток хорошего красного вина. Либо глоток виски, рюмка холодной водки — это же просто круто!» — цитирует артистку Пятый канал.

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Если же вы предпочитаете только безалкогольные напитки, то можно обратить внимание на чай. Ранее россиянам назвали сорт чая, который расслабляет не хуже вина.

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Борис Эльфанд
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