Певица Анжелика Агурбаш заявила, что относится к алкоголю положительно, но только к хорошим напиткам в умеренных дозах, имея в виду не чрезмерное употребление, а качественный продукт в небольших порциях. По словам звезды, она всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного использования.

Анжелика Агурбаш назвала свои любимые алкогольные напитки. Видео © Пятый канал

Исполнительница призналась, что ценит разные напитки, если они уместны и употребляются понемногу. В качестве примера Агурбаш привела красное вино, виски и водку, подчеркнув, что важно знать меру.

«Глоток хорошего красного вина. Либо глоток виски, рюмка холодной водки — это же просто круто!» — цитирует артистку Пятый канал.

Если же вы предпочитаете только безалкогольные напитки, то можно обратить внимание на чай. Ранее россиянам назвали сорт чая, который расслабляет не хуже вина.