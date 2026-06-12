ФОМ: 73% россиян доверяют Владимиру Путину

73% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 75% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», проведённого с 5 по 7 июня среди 1,5 тысячи респондентов.

Таким образом, показатель почти не изменился с мая 2026 года, когда о своём доверии к Владимиру Путину заявили 73,8% опрошенных россиян. При этом правительство немного поправило свои показатели, ведь тогда его работу одобряли лишь 40,7% участников опроса.