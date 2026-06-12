ФОМ: 73% россиян доверяют Владимиру Путину
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73% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 75% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», проведённого с 5 по 7 июня среди 1,5 тысячи респондентов.
Работу правительства одобряют 46% участников. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина считают эффективной 52% опрошенных.
Рейтинг партий возглавила «Единая Россия» с показателем 36%, за ней идут ЛДПР — 12%, КПРФ — 8%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия» — 3%.
Таким образом, показатель почти не изменился с мая 2026 года, когда о своём доверии к Владимиру Путину заявили 73,8% опрошенных россиян. При этом правительство немного поправило свои показатели, ведь тогда его работу одобряли лишь 40,7% участников опроса.
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