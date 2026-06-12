Украинцы не одобрили установку памятника «призраку Киева» вместо Ленина
Обложка © Х / LeoT; Владимир Малец
На Украине провалилась петиция об установке памятника «призраку Киева» на месте снесённой статуи Владимиру Ленину в Киеве. Документ не набрал необходимых голосов, информация доступна на сайте Киевского городского совета.
На платформе петиций инициатива появилась 13 апреля, сейчас за неё проголосовали только 447 человек из шести тысяч необходимых голосов. Авторы предлагали «увековечить подвиг героических защитников украинского неба». Местом выбран пустующий постамент на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, где раньше стоял Ленин.
Авторы петиции утверждали, что пора покончить с «тоталитарным прошлым» и задать новый смысл пустующему постаменту. Ленина они назвали символом «советской оккупации» и предложили создать монумент пилоту ВСУ.
Напомним, «призрак Киева» — это легенда об украинском лётчике-асе. Такое название носила и 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Как уже выяснилось, за громким «брендом» стоят лишь рядовые пилоты со средним уровнем подготовки. При этом журналисты обнаружили, что российское подразделение украинской компании ICM Holding, создавшей фейк про украинского военного лётчика-аса, продолжает работу на рынке РФ, несмотря на приостановку прямых поставок из Украины с 2022 года. С начала СВО она заработала более 138 млн рублей.
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