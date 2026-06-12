Символ мирного будущего: Украинские переселенцы в Крыму провели флешмоб с триколором

Украинские переселенцы устроили в Симферополе флешмоб в честь Дня России — они выпустили в небо десятки воздушных шаров цветов флага РФ. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

Акция прошла возле памятника императрице Екатерине II в центре Симферополя. По словам Бондаренко, День России — важный праздник, который символизирует возрождение великой страны, укрепление её суверенитета и развитие гражданского общества.

«По случаю Дня России участники акции — украинские переселенцы вместе со своими детьми — запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора», — сказал Бондаренко.

Одна из участниц, Наталья Фоломеева, поделилась, что для неё и её семьи этот день олицетворяет мирное будущее, полное любви и уважения.

Ранее сообщалось, что на границе с Эстонией собралась большая очередь из тех, кто хочет попасть в Россию на День России. Людей предупредили, что из-за наплыва желающих ждать придётся от 8 до 12 часов. В чатах очевидцы пишут, что занимать очередь нужно сильно заранее. Одна семья приехала к пункту пропуска ещё вчера в 15:30, но до сих пор ждёт своей очереди.