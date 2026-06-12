Видно из космоса: Киров отметил День России гигантским флагом и зарядкой на 3,5 тысячи человек

В Кирове День России отметили двумя рекордами — развернули огромное полотнище российского флага и провели массовую зарядку, в которой участвовали 3,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Зарядка в День России. Видео © Пресс-служба правительства Кировской области

«Сегодня мы стали частью по-настоящему исторического события. Развёртывание этого масштабного триколора и совместная зарядка на Театральной площади — это не просто спортивный рекорд, а мощный символ единства, патриотизма и любви к своей Родине», — цитирует пресс-служба слова министра спорта Кировской области Сергея Сулика.

Площадь триколора составила 1700 квадратных метров. Зарядка прошла в рамках проекта «Спорт для всех. Кировская область».

Депутат Кировской городской думы Андрей Березин отметил, что подобные мероприятия объединяют жителей вокруг государственных праздников, демонстрируя гражданскую активность и востребованность здорового образа жизни.

Ранее Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днём России. В своём обращении белорусский лидер назвал нашу страну суверенным передовым государством, одной из ведущих мировых держав с мощной экономикой и армией, а также гарантом справедливого мироустройства в период глобальных изменений.