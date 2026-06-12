Русская вдова американца вернулась домой с пистолетом мужа и села на 3 года

Солнцевский районный суд Москвы отправил в тюрьму россиянку Татьяну Койл, которую задержали в столичном аэропорту Внуково при попытке провезти боевое оружие с патронами. Женщина прилетела в Россию из США транзитом через Турцию. Информацией делится пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Признать Койл Татьяну Тимофеевну виновной... назначить наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в тексте судебного решения.

Приговор вынесен по статье ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации оружия или его составных частей). Обвиняемая везла пистолет Colt Commander в специальном кейсе, там же были патроны к нему. По словам Койл, она с 2003 года не была в России, выйдя замуж за американца. После его смерти женщина решила вернуться на родину, а оружие досталось ей по наследству от супруга. Койл заявила, что не знала о необходимости декларировать подобные вещи.

Ранее в Москве таможенники изъяли свыше тонны вещества, которое использовалось для производства мефедрона. Поставка шла из Центральной Азии в составе сборного груза. Перемещение запрещённого вещества осуществлялось в фуре, где также находились запчасти для самокатов, автомобильные детали и чайные сервизы.