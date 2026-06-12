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Регион
12 июня, 09:38

Подросток арестован за убийство мужчины и покушение на его детей в Наро-Фоминске

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В Наро-Фоминске по требованию прокуратуры арестован 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве мужчины и покушении на жизнь двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий. Сегодня суд, поддержав позицию прокуратуры, отправил его под стражу до 10 августа 2026 года.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 11 июня юноша проник в частный дом в посёлке Терновка, напал на 55-летнего хозяина и нанёс ему смертельные ножевые ранения. Также он ранил 13-летнего сына владельца. Второму мальчику удалось спрятаться.

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Владимир Озеров
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