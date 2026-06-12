Стоимость нефти Brent упала ниже $86 за баррель впервые с 10 марта

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже $86 за баррель. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, обнародованных 12 июня.

На минимуме падение котировок достигало почти пяти процентов. К 11:22 по московскому времени сырьё североморского эталона торговалось по $85,96, потеряв 4,89% относительно предыдущего закрытия.

Впрочем, стремительное снижение быстро притормозило. Уже к 11:27 мск стоимость барреля скорректировалась до $86,27, что соответствовало сокращению на 4,55%.

Ранее стало известно, что семь стран — участниц ОПЕК+ на воскресной встрече намерены согласовать наращивание нефтяных квот в июле на 188 тысяч баррелей в сутки относительно июньских объёмов. Шаг повторяет логику предыдущего решения, которое оказалось несколько меньше майских и апрельских показателей из-за выхода ОАЭ из состава альянса. Окончательного утверждения документов пока не произошло.