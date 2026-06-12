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Регион
12 июня, 09:43

У обвиняемого в коррупции экс-премьера Испании изъяли украшения на €1,3 млн

Обложка © ТАСС / ANDRE KOSTERS / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / ANDRE KOSTERS / POOL / ЕРА

В Испании ведётся расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, которого подозревают в присвоении части бюджетных средств, направленных в качестве финансовой помощи авиакомпании Plus Ultra. Полиция уже провела обыски в офисе экс-чиновника и изъяла ювелирных украшений на сумму в 1,3 миллиона евро. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

Сейчас следователи устанавливают, как ювелирка попала к Сапатеро и была ли она задекларирована. Сам бывший чиновник будет давать показания 17 и 18 июня. Известно, что авиакомпания Plus Ultra получила от правительства в годы пандемии 53 миллиона евро, часть которых мог вывести на свои счета подозреваемый через подставные фирмы.

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Ранее сообщалось, что в Москве начнётся судебное разбирательство в отношении двух бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии. Им вменяют коррупционные преступления и многомиллиардный ущерб при реализации госконтракта.

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Татьяна Миссуми
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