«Даже не сомневайтесь»: Медведев заявил, что Россия научит Европу жизни
Медведев выразил уверенность в способности России научить Европу жить
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Россия сможет Европу научить жить правильно и в этом даже не стоит сомневаться. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
«Научим, научим, даже не сомневайтесь», — сказал Медведев.
До этого Дмитрий Медведев выложил ролик, сделанный нейросетью. В нём он уничтожает в шредере фотографии враждебных России политиков. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер. Первым в «топку» отправился Мерц, а за ним — остальные.
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