Россия сможет Европу научить жить правильно и в этом даже не стоит сомневаться. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Научим, научим, даже не сомневайтесь», — сказал Медведев.

До этого Дмитрий Медведев выложил ролик, сделанный нейросетью. В нём он уничтожает в шредере фотографии враждебных России политиков. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер. Первым в «топку» отправился Мерц, а за ним — остальные.