Что случится с Windows после 24 июня — предупреждение Microsoft

Пользователей компьютеров на Windows предупредили, что случится с их устройствами после 24 июня. Об этом пишет PCWorld.

Журналисты напомнили, что Microsoft начала обновлять сертификаты безопасности Secure Boot. Они нужны для базовой защиты операционной системы. Инженер компании Скотт Шелл объяснил: если компьютер не получит новый сертификат до 24 июня, он не сломается в один момент. Но система не сможет загружать новые чёрные списки опасного ПО.

Большинство ПК уже получили новые сертификаты. Проблемы могут возникнуть только на тех устройствах, где обновление Secure Boot заблокировано. Крайний срок для получения нового сертификата — октябрь 2026 года. Шелл предупредил: если не обновиться, компьютер с Windows в какой-то момент может вообще не включиться.

Раньше сообщалось, что Nvidia нашла семь новых уязвимостей в драйверах видеокарт и программе vGPU. Часть проблем отнесли к высокому уровню опасности, остальные — к среднему. Некоторые сбои могут позволить взломщикам менять данные или запускать свой код. Под угрозой оказались разные серии видеокарт: GeForce, Nvidia RTX, Quadro, Tesla и NVS.