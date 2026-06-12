Назваться тренером — не значит им быть: Тутберидзе объяснила резкие слова в адрес Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала собственное высказывание в адрес Евгения Плющенко, прозвучавшее пять лет назад. Тогда она усомнилась в праве двукратного олимпийского чемпиона называться наставником. В беседе со стилистом Алеко Надиряном, опубликованной в соцсети «ВКонтакте», специалист пояснила, что имела в виду.

Поводом стал вопрос журналиста Дмитрия Борисова в 2021 году про «условного тренера Плющенко».

«Он спросил: «А вот условный тренер Плющенко». Тренер! На тот момент я считала и сейчас считаю. На тот момент он ещё не был тренером», — подчеркнула Тутберидзе.

Она добавила, что объявить себя кем-то — не означает быть им на деле. Речь шла именно о другой ипостаси прославленного фигуриста, а не о его спортивных заслугах.

«Все знают, кто он — и состоялся в спорте, олимпийский чемпион. А тренер? Тренер Плющенко. А это уже другой человек. И вот на тот момент я спросила: «А он есть?» А разнесли по-другому», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес семьи Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Поводом для этого стала смена спортивного гражданства его сыном Гном Гномычем (Александром) с российского на азербайджанское. Парламентарий подчеркнул, что патриотичный человек не стал бы «разбрасываться родиной направо и налево».