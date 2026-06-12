Буддийский лама геше Йонтен в День России пожелал обрести счастье

Председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил жителей страны с Днём России и пожелал всем «обрести счастье и причины для счастья». Он напомнил, что у нас великое многонациональное государство, где уживаются разные культуры и религии.

«Дорогие соотечественники! От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России!» — написал в телеграм-канале Йонтен.

По его словам, именно гармоничное соседство народностей помогает создать единую и нерушимую сплочённость. Йонтен подчеркнул, что всё это стало для России настоящей созидательной силой, а не просто историческим фактом. Он призвал хранить наследие предков и продолжать их традиции, помня о надёжных ориентирах.

«Пусть в каждом доме всегда царят мир, согласие и процветание. Желаю, чтобы семена добра и взаимопонимания между народами приносили благие плоды. Пусть каждый человек обретёт счастье и причины для счастья!» — говорится в заключении.

Ранее Life.ru рассказал, что двенадцатилетний школьник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко потратил все свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России. Мальчик — спортсмен, активист и волонтёр. С первых дней спецоперации он вместе с семьёй помогает фронту. Он уже много раз отправлял гуманитарную помощь через «Народный фронт».