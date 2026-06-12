ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 15:52

Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днём России

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson / АР

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson / АР

Госсекретарь США Марко обнародовал поздравление с Днём России. Публикация появилась на сайте Госдепартамента.

«От имени Соединённых Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны», — говорится в поздравлении.

По словам Рубио, США надеются, что прочный мир «проложит путь к более благополучному будущему для российского народа» и более конструктивным отношениям с Вашингтоном.

Ранее президент России Владимира Путина с Днём России поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, глава КНДР Ким Чен Ын, руководитель Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и другие политики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • День России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar