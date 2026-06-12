Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днём России

Госсекретарь США Марко обнародовал поздравление с Днём России. Публикация появилась на сайте Госдепартамента.

«От имени Соединённых Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны», — говорится в поздравлении.

По словам Рубио, США надеются, что прочный мир «проложит путь к более благополучному будущему для российского народа» и более конструктивным отношениям с Вашингтоном.