Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днём России
Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson / АР
Госсекретарь США Марко обнародовал поздравление с Днём России. Публикация появилась на сайте Госдепартамента.
«От имени Соединённых Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны», — говорится в поздравлении.
По словам Рубио, США надеются, что прочный мир «проложит путь к более благополучному будущему для российского народа» и более конструктивным отношениям с Вашингтоном.
Ранее президент России Владимира Путина с Днём России поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, глава КНДР Ким Чен Ын, руководитель Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и другие политики.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.