Украинец построил в ЕС бизнес-империю на фальшивой виагре с оборотом $3 млн

В Венгрии задержали преступную группировку из пяти человек, которую возглавлял гражданин Украины. Они торговали фальшивыми лекарствами, включая средства для потенции. Об этом сообщила местная полиция.

У задержанных изъяли Rolls-Royce, Porsche, Ferrari, дорогие часы, гидроцикл и яхту — всего на $2,7 млн. Ежегодный доход банды превышал $3 млн.

В группировку входили трое венгров и двое украицнев. Четверым предъявили обвинения в подделке лекарств, пятому — в незаконном обороте запрещённых препаратов. Четверо арестованы, пятый под надзором. 59-летний украинец, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет продавал нелегальные препараты.

«Предприниматель из посёлка Сада создал целую преступную организацию. Через открытые интернет-площадки он продавал иностранным покупателям нелегальные лекарственные средства и препараты для повышения потенции», — сообщили в полиции.

Подделки распространяли по Европе без лицензии и проверок. Для конспирации отправляли посылки через почту в Словакии.

Ранее на Бали задержали 29-летнего украинца Богдана Логуша с килограммом мефедрона. В аэропорту он вёл себя подозрительно — в багаже нашли три пакета с наркотиками. Их готовили к сбыту на острове. Украинец прилетел из Польши через Доху.