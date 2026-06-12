Авиация ОАЭ вывозит из Южной Кореи ракеты «Чхонгун» на фоне войны с Ираном

Объединённые Арабские Эмираты отправили военно-транспортный самолёт C-17 в Южную Корею, чтобы забрать зенитные ракетные комплексы «Чхонгун» и ракеты к ним. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

В аэропорту города Тэгу 12 июня заметили самолёты C-17. Всего, по данным агентства, запланировано восемь таких рейсов. Эти системы «Чхонгун» могут сбивать воздушные цели на высоте до 40 километров.

В марте, через несколько недель после того, как начался конфликт между США и Ираном, в аэропорту Тэгу уже видели транспортные самолёты из ОАЭ. Тогда, по сообщениям нескольких изданий, из Южной Кореи вывезли ракеты для этих же комплексов. ОАЭ использовали их для перехвата воздушных целей.

В 2022 году ОАЭ заключили с Южной Кореей контракт на поставку 10 батарей «Чхонгун» на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Ранее истребитель F-35 ВВС США прервал полёт в районе Ормузского пролива и развернулся обратно в аэропорт вылета после того, как передал сигнал 7700. Самолёт находился над территорией Объединённых Арабских Эмиратов, когда бортовые системы зафиксировали этот код — он используется в международной авиации для обозначения чрезвычайной ситуации на борту. После этого истребитель не стал продолжать маршрут.