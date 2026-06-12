Путин напомнил о наличии у него 4-го разряда плотника

Президент РФ Владимир Путин в День России напомнил, что у него есть разряд плотника. Неформальный разговор за бокалом шампанского состоялся в Кремле сразу после завершения торжественной церемонии вручения госпремий и наград Героям Труда.

Один из приглашённых представился главе государства фрезеровщиком. Российский лидер отреагировал на это неожиданным признанием, отметив, что сам обладает четвёртым разрядом по обработке дерева.

Собеседник удивился услышанному и сообщил, что имеет лишь третий. Такой обмен репликами вызвал оживление среди участников встречи.

Ранее президент уже делился историей получения этой квалификации. Её он приобрёл во времена студенчества, трудясь в отряде на территории Коми АССР. Сам глава государства оценивал тот опыт с присущей ему скромностью, замечая, что серьёзной квалификации тогда не получил, однако формальный разряд действительно существовал.

На церемонии вручения госнаград в Кремле Владимир Путин заявил, что общество и государство обязаны помогать молодёжи найти занятие, которое станет для них по-настоящему важным. Глава государства привёл в пример слова актрисы Марины Неёловой, заметившей, что она всю жизнь посвятила любимому делу и не думала, что за это ещё и награждают. Именно в таком отношении, подчеркнул президент, и заключается главный смысл профессионального пути.