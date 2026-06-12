Украинский БПЛА повредил энергообъект в Новозыбкове Брянской области

В городе Новозыбкове Брянской области зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Причиной стала атака украинского беспилотника, о чём проинформировал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Глава области подчеркнул, что экстренные и коммунальные службы уже задействованы на месте происшествия. Специалисты предпринимают все необходимые шаги, чтобы в кратчайшие сроки нормализовать подачу электричества потребителям.

Ранее региональный оперштаб сообщил о новых атаках украинских беспилотников в Белгородской области. В Грайвороне взрывное устройство сдетонировало на подворье частного домовладения. Находившаяся там женщина получила осколочные ранения грудной клетки и бедра. Пострадавшая самостоятельно добралась до центральной районной больницы. Врачи окажут ей необходимую помощь, после чего пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.