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Регион
12 июня, 13:22

Британский дипломат назвал способ положить конец конфликту на Украине

Дипломат Прауд: ЕС может остановить конфликт на Украине переговорами с Россией

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Европейские политики способны оказать содействие прекращению украинского конфликта, но для этого им придётся признать необходимость переговоров с Москвой. Об этом сказал британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. (...) Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец», — пояснил он.

Прауд заметил, что европейские чиновники до сих пор наивно верят в свою победу. При этом очевидно, что очернение России ни к чему хорошему не приведёт, а тем более Запад продолжает заигрывать с Владимиром Зеленским, посетовал он.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что европейские страны сознательно следуют политике, препятствующей созданию благоприятной обстановки для всесторонних мирных переговоров по украинскому конфликту.

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Татьяна Миссуми
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