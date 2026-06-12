Требования, которые Владимир Зеленский и его западные союзники предъявляют России, заведомо неприемлемы для Москвы. Об этом пишет французский журнал Le Journal du Dimanche.

По версии издания, такая тактика нужна лишь для того, чтобы позже обвинить российскую сторону в нежелании договариваться. На деле же это не переговоры, а ультиматум.

«Вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь», — сказано в публикации.

По его мнению, Евросоюз больше не ищет выхода из украинского кризиса, а лишь создаёт повод для продолжения боевых действий.