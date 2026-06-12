Не просто выходной: Мишустин объяснил, почему 12 июня объединяет всех россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к жителям с поздравлением по случаю Дня России. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте кабмина.

Глава правительства отметил, что 12 июня занимает особое место среди памятных дат. Это день тех, кто предан Отечеству и ежедневно работает ради его благополучия.

В поздравлении подчёркивается вклад граждан в укрепление технологического суверенитета и экономического потенциала государства. Отдельно упомянуто сохранение наследия предшествующих поколений.

Мишустин также обратил внимание на многонациональный характер страны. По его словам, культурное разнообразие и переплетение традиций создают уникальную среду с множеством языков.

Всех жителей объединяет общая ответственность за судьбу Родины и любовь к ней. Именно эти чувства, как сказано в телеграмме, ведут к процветанию державы.

История праздника началась в 1994 году. Тогда указом президента Бориса Ельцина была утверждена дата, изначально связанная с принятием Декларации о государственном суверенитете. В феврале 2002-го торжество получило современное название — День России. Сейчас эта дата символизирует национальное единство и гордость за свою страну.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ встречает День России с гордостью за свершения предков. Глава государства также отметил уважение к ключевым событиям отечественной истории. Все этапы более чем тысячелетнего пути державы — это единое целое, добавил лидер России.