Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что конфликты на Украине и с Ираном могут закончиться уже в текущем году. В интервью журналисту телеканалу Al Arabiya он выразил уверенность, что есть реальные возможности для достижения такой цели.

«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как их прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще их прекратить, особенно здесь, в нашем регионе, — да и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, — как никогда раньше мы имеем такую возможность», — пояснил Лукашенко.

По его убеждению, всё зависит от желания «буквально нескольких человек». Если такое желание будет, то эти конфликты можно закончить в этом году точно, заметил белорусский лидер.

Ранее верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич сделал резкое заявление, что на самом деле Россия не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом.