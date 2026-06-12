Росприроднадзор разрешил операцию по спасению застрявшего у Териберки кита
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Росприроднадзор разрешил спасательную операцию по распутыванию краснокнижного горбатого кита у острова Кильдин в Мурманской области. Об этом сообщили в Мурманском арктическом университете (МАУ), который готовит операцию с участием экспертов, спасателей и волонтёров.
Разрешение получено. Для руководства работами из экспедиции музея срочно отозвали проректора МАУ Антона Юрманова. Заявление в Росприроднадзор подавали МАУ совместно с «Советом по морским млекопитающим» и региональным минприроды, пишет ТАСС.
Губернатор Андрей Чибис держит спасение кита на особом контроле. Пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району оперативно включилось в операцию. Сотрудники создадут безопасную зону с ограничением захода судов и проведут разъяснительную работу с людьми на берегу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Мурманской области готовятся к проведению операции по спасению кита, который запутался в рыболовных сетях неподалёку от острова Кильдин в Баренцевом море. Есть также видео, где видно, как одна из верёвок врезалась в тело заплутавшего исполина.
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