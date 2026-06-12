В Таиланде объявлен 15-дневный траур по принцессе Пхатчаре Киттияпхе

Правительство Таиланда объявило в стране двухнедельный траур из-за кончины старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорна принцессы Пхатчары Киттияпхи. О соответствующем распоряжении объявила пресс-служба кабинета министров королевства.

Согласно директиве властей, флаги у госучреждений, предприятий и учебных заведений будут приспущены до середины флагштоков на протяжении 15 суток, начиная с 12 июня 2026 года. Государственным служащим и персоналу ведомств также предписано соблюдать траур в указанный период.

Бюро королевского двора подтвердило, что принцесса Пхатчара Киттияпха скончалась в четверг в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке. Ей было 47 лет. С середины декабря 2022 года она находилась в бессознательном состоянии.

В мае представители бюро сообщили, что, несмотря на усилия медиков, состояние пациентки ухудшилось. Причиной стала неконтролируемая инфекция, которая нарушила функционирование жизненно важных органов.

Потерю сознания дочь монарха перенесла в декабре 2022-го во время тренировки в провинции Накхонратчасима. Тогда её экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем, после чего перевели в столичную клинику.

Пхатчара Киттияпха строила карьеру как на дипломатическом поприще, так и в правоохранительных органах. До 2006 года она работала в таиландском постпредстве при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а затем перешла в Генеральную прокуратуру. С 2012 по 2014 год она занимала пост посла в Австрии. Вернувшись на родину, принцесса продолжила службу в надзорном ведомстве, пока в 2021 году не возглавила штаб личной королевской гвардии.