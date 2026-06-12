Людей с психическими расстройствами и инвалидов заперли в ТЦК Тернополя

На Украине людей с психическими расстройствами и инвалидностью насильно держали в ТЦК (Территориальный центр комплектования, военкомат) Тернополя. Нарушения выявили сотрудники аппарата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. В телеграм-канале омбудсмена появились кадры с пояснениями пострадавших.

ТЦК удерживали людей с психическими расстройствами и инвалидов. Видео © Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Только после вмешательства омбудсмена военкомы отпустили пятерых человек. По словам Лубинца, эти мужчины вообще не должны были попасть под мобилизацию по причине своих диагнозов, но их собирались отправить на фронт. Так, среди пострадавших от сотрудников ТЦК оказались мужчина с пожизненной инвалидностью II группы, два человека с психическими расстройствами и ещё двое находились в предпенсионном возрасте.

Всего в помещении ТЦК удерживалось 28 человек. Все они жаловались на насильственную мобилизацию, грубость и давление со стороны военкомов. При этом держали потенциальных бойцов ВСУ буквально в тюремных условиях. Над ними стоял надзиратель, который в момент появления правозащитников не мог ничего объяснить, так как был сильно пьян.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Киеве после мобилизации скончался мужчина, которого госпитализировали с переломами и травмой грудной клетки. Обстоятельства расследует прокуратура.