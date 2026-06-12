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Регион
12 июня, 14:22

Что нужно фронту — то и закупят: Путин разъяснил, как формируется оборонный заказ

Путин: В гособоронзаказ вносится всё самое востребованное на передовой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Самые необходимые на линии боевого соприкосновения образцы вооружения и техники централизованно приобретаются государством. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что соответствующий механизм уже отлажен. Всё, что подтверждает свою эффективность и крайнюю нужность в окопах, попадает в соответствующий перечень.

«Конечно, наиболее востребованные вещи заносятся и закупаются в рамках гособоронзаказа, так и будем делать дальше», — указал президент, отметив, что отказываться от этой практики не будут.

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России
Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России

Ранее в ходе встречи с военнослужащими в Кремле Владимир Путин раскрыл численность группировки войск России в зоне СВО. По его словам, там находится более 700 тысяч человек личного состава.

Актуальная информация о военных учениях ВС РФ и модернизации отечественной техники — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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