Что нужно фронту — то и закупят: Путин разъяснил, как формируется оборонный заказ
Путин: В гособоронзаказ вносится всё самое востребованное на передовой
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Самые необходимые на линии боевого соприкосновения образцы вооружения и техники централизованно приобретаются государством. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что соответствующий механизм уже отлажен. Всё, что подтверждает свою эффективность и крайнюю нужность в окопах, попадает в соответствующий перечень.
«Конечно, наиболее востребованные вещи заносятся и закупаются в рамках гособоронзаказа, так и будем делать дальше», — указал президент, отметив, что отказываться от этой практики не будут.
Ранее в ходе встречи с военнослужащими в Кремле Владимир Путин раскрыл численность группировки войск России в зоне СВО. По его словам, там находится более 700 тысяч человек личного состава.
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