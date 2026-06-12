Что нужно фронту — то и закупят: Путин разъяснил, как формируется оборонный заказ

Самые необходимые на линии боевого соприкосновения образцы вооружения и техники централизованно приобретаются государством. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что соответствующий механизм уже отлажен. Всё, что подтверждает свою эффективность и крайнюю нужность в окопах, попадает в соответствующий перечень.

«Конечно, наиболее востребованные вещи заносятся и закупаются в рамках гособоронзаказа, так и будем делать дальше», — указал президент, отметив, что отказываться от этой практики не будут.

Ранее в ходе встречи с военнослужащими в Кремле Владимир Путин раскрыл численность группировки войск России в зоне СВО. По его словам, там находится более 700 тысяч человек личного состава.