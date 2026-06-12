Белоусов: Минобороны полностью закроет потребность штурмовых подразделений в РЭБ

Штурмовые подразделения российской армии получат необходимое количество средств радиоэлектронной борьбы. С таким заявлением 12 июня выступил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военнослужащими в Кремле.

Глава военного ведомства общался с участниками специальной операции совместно с президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы был затронут вопрос оснащения бойцов носимой техникой, позволяющей глушить вражеские дроны.

«Хочу сказать, что мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений в носимом РЭБ», — доложил Белоусов.

Ранее Владимир Путин заявил, что российское оружие обязано не просто подстраиваться под действия противника, а опережать его на шаг. Глава государства отметил, что такая работа уже ведётся и промышленность прилагает к этому усилия. Говоря о дронах, президент подчеркнул необходимость выстроить гибкую систему, способную быстро реагировать на меняющиеся параметры вражеских средств.