Путин проведёт отдельный разговор с Герасимовым после встречи с участниками СВО

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретится с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом он сам сообщил на встрече с участниками СВО.

«И вот у меня сейчас министр [обороны Андрей Белоусов] здесь, через пару часов придёт начальник генерального штаба, и с ним тоже поговорю отдельно», — сказал глава государства.

Он пояснил, что такие беседы с военными нужны для того, чтобы узнать об их потребностях и внести необходимые коррективы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия усилит удары по объектам инфраструктуры ВСУ. Такое решение было принято на фоне продолжающихся атак Украины по российским гражданским объектам. Глава государства подчеркнул, что интенсивность ударов по вражеским целям будет расти.