Путин: Штурмовики «столбят» за Россией территорию в зоне СВО

Российские штурмовые подразделения всегда ставят окончательную точку в вопросе конкретного боя, «застолбив» за собой территорию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле в День России с участниками СВО. Он подчеркнул, что все они герои.

«Ну, кто же вперёд-то идёт? Штурмовые группы. Кто решает окончательно, ставит точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Ну, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете», — обратился глава государства к солдатам.

Путин добавил, что высоко ценит заслуги военнослужащих. Он передал низкий поклон всем, кто сейчас находится на фронте. И завершил своё обращение кратко: «С Богом!»

Напомним, сегодня, в День России, президент страны Владимир Путин пригласил военных в Кремль. Во время беседы он выслушал солдат и сам задавал вопросы. Политик отметил, что сейчас власти прорабатывают вопросы трудоустройства военных после завершения СВО. Он заверил, что это очень важная проблема, и всем вернувшимся с фронта помогут пройти реабилитацию, получить образование или повысить квалификацию, а также найти работу.