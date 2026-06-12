Путин объяснил, почему именно Белоусов возглавил Минобороны после Шойгу
Президент России Владимир Путин рассказал, почему при назначении нового главы Министерства обороны вместо Сергея Шойгу выбор пал на Андрея Белоусова. Одной из причин стал его опыт работы на должностях, связанных с высокотехнологичными направлениями.
«Белоусов оказался во главе Минобороны в том числе потому, что на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям», — заметил глава государства.
Президент подчеркнул, что опыт Белоусова в этой сфере сыграл ключевую роль при его назначении.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжает усиливать все виды противовоздушной обороны и будет придерживаться этого курса. Он отметил, что активное использование киевским режимом самолётных беспилотников требует особого внимания, поэтому системы ПВО нужно постоянно совершенствовать.
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