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12 июня, 15:03

Путин оценил желание бизнеса в РФ создавать средства противодействия БПЛА

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России выросло количество частных лабораторий и компаний, которые вкладывают деньги в создание средств противодействия вражеским дронам. Глава государства отметил, что это хороший показатель, но нужно не забывать и об эффективности разработок.

«Очень много появилось предприятий, лабораторий (занявшихся разработкой средств противодействия БПЛА — прим. Life.ru). Важно, чтобы они не просто деньги получали и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие», — пояснил Путин на встрече с бойцами СВО в Кремле.

Арсенал превосходства: Путин напомнил, что России есть чем удивить врагов
Арсенал превосходства: Путин напомнил, что России есть чем удивить врагов

Такде Путин обратил внимание, что Россия продолжает усиливать все виды противовоздушной обороны и будет придерживаться этого курса. Он отметил, что активное применение киевским режимом самолётных БПЛА требует особого внимания, в связи с чем системы ПВО должны постоянно совершенствоваться для работы с объектами разного типа на различных высотах.

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Татьяна Миссуми
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