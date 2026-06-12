Путин: У России есть целая свора врагов и сплочённый народ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
У России множество противников, зато её народ сплочён. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 12 июня на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции.
«Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный и многонациональный народ, один. И мы должны не просто отвечать, а быть на шаг впереди, и у нас это очень часто получается», — подчеркнул он.
Также Владимир Путин напомнил, что российская армия располагает целым рядом средств, отсутствующих у противоположной стороны. Глава государства подчеркнул, что имеющееся преимущество — не предел, а оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции. Президент пообещал, что таких вооружений станет ещё больше и они будут лучше.
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