Путин: У России есть целая свора врагов и сплочённый народ

У России множество противников, зато её народ сплочён. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 12 июня на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции.

«Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный и многонациональный народ, один. И мы должны не просто отвечать, а быть на шаг впереди, и у нас это очень часто получается», — подчеркнул он.

Также Владимир Путин напомнил, что российская армия располагает целым рядом средств, отсутствующих у противоположной стороны. Глава государства подчеркнул, что имеющееся преимущество — не предел, а оборонный комплекс продолжает наращивать темпы разработки и выпуска продукции. Президент пообещал, что таких вооружений станет ещё больше и они будут лучше.