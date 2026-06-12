«Под пулями меньшей волнуетесь»: Путин успокоил морпеха, запереживавшего перед президентом

Президент России Владимир Путин нашёл слова, чтобы снять напряжение с бойца, докладывавшего ему обстановку. Эпизод произошёл 12 июня на встрече главы государства с участниками специальной военной операции в Кремле.

Путин успокоил занервничавшего военнослужащего. Видео © Life.ru

Слово взял сержант морской пехоты 155-го полка. Обращаясь к президенту, военнослужащий несколько раз признался, что сильно волнуется. Российский лидер отреагировал на это с пониманием.

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — заметил Путин.

Сержант согласился с главой государства и пояснил свою мысль. В боевой обстановке, по его словам, он чувствует себя гораздо естественнее, чем стоя перед первым лицом страны.

Ранее Владимир Путин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой организовать для приглашённых участников СВО знакомство с Москвой. Глава государства отметил, что это нужно успеть сделать до того, как военнослужащие разъедутся в отпуска.