«Под пулями меньшей волнуетесь»: Путин успокоил морпеха, запереживавшего перед президентом
Путин успокоил разволновавшегося участника СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин нашёл слова, чтобы снять напряжение с бойца, докладывавшего ему обстановку. Эпизод произошёл 12 июня на встрече главы государства с участниками специальной военной операции в Кремле.
Путин успокоил занервничавшего военнослужащего. Видео © Life.ru
Слово взял сержант морской пехоты 155-го полка. Обращаясь к президенту, военнослужащий несколько раз признался, что сильно волнуется. Российский лидер отреагировал на это с пониманием.
«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — заметил Путин.
Сержант согласился с главой государства и пояснил свою мысль. В боевой обстановке, по его словам, он чувствует себя гораздо естественнее, чем стоя перед первым лицом страны.
Ранее Владимир Путин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой организовать для приглашённых участников СВО знакомство с Москвой. Глава государства отметил, что это нужно успеть сделать до того, как военнослужащие разъедутся в отпуска.
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