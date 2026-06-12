Путин попросил Белоусова показать Москву бойцам СВО после встречи в Кремле
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Президент России Владимир Путин попросил организовать знакомство с Москвой для участников СВО, с которыми он встретился в Кремле в День России. Об этом он сказал министру обороны РФ Андрею Белоусову.
«Надо хотя бы, пока они здесь, пока в отпуск не разъехались, чтобы могли со столицей познакомиться», — обратился к министру глава государства во время встречи.
Речь идёт о бойцах, которые прибыли в Москву и приняли участие в мероприятиях ко Дню России. Во время встречи с участниками СВО Путин заявил, что День России — это их день. А один из солдат ответил на приказ президента «Работайте, братья», который он озвучил во время ПМЭФ.
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