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12 июня, 15:00

Путин попросил Белоусова показать Москву бойцам СВО после встречи в Кремле

Обложка © kremlin

Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин попросил организовать знакомство с Москвой для участников СВО, с которыми он встретился в Кремле в День России. Об этом он сказал министру обороны РФ Андрею Белоусову.

«Надо хотя бы, пока они здесь, пока в отпуск не разъехались, чтобы могли со столицей познакомиться», — обратился к министру глава государства во время встречи.

Речь идёт о бойцах, которые прибыли в Москву и приняли участие в мероприятиях ко Дню России. Во время встречи с участниками СВО Путин заявил, что День России — это их день. А один из солдат ответил на приказ президента «Работайте, братья», который он озвучил во время ПМЭФ.

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Андрей Бражников
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