Рыбные палочки под угрозой: В ФРГ признали зависимость от российского минтая

Потенциальный отказ Евросоюза от российской рыбы станет чувствительным ударом для немецкой экономики. О серьёзных последствиях для ФРГ предупреждает издание Berliner Zeitung.

Цифры, которые приводит газета со ссылкой на Федеральное статистическое управление, выглядят весьма красноречиво. С 2021 года объёмы поставок из РФ взлетели практически в три раза, а по итогам 2025-го Германия замкнула на себя порядка сорока процентов всего рыбного импорта из России в ЕС.

Авторы материала констатируют: сильнее всего пострадают именно немецкие компании, успевшие стать крупнейшими покупателями на континенте. При этом решение ещё не принято — его должны согласовать все 27 стран-участниц.

Особую тревогу экспертов вызывает зависимость от аляскинского минтая. По расчётам Института Тюнена, на российскую долю приходится от 55 до 72 процентов этого сырья, незаменимого при изготовлении рыбных палочек и прочей заморозки.

Статистика товарооборота лишь подчёркивает масштаб угрозы. В 2025 году Германия закупила у России около 109 тысяч тонн рыбы и продукции из неё на сумму 311,5 миллиона евро. Таким образом, почти 16,6 процента всего рыбного импорта ФРГ имеет российское происхождение.

В публикации отмечается, что новые ограничения особенно чувствительно ударят по прибрежным районам вроде Мекленбурга-Передней Померании, где сосредоточена переработка. Отраслевые эксперты уже предупреждают о вероятных сокращениях рабочих мест и переносе производственных мощностей в другие страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страну готовиться к масштабным реформам, сопряжённым с ограничениями. Выступая в Бундестаге, он заявил, что Берлин больше не может откладывать болезненные решения. По словам главы правительства, есть лишь два пути: страшиться перемен или задействовать оставшиеся сильные стороны, чтобы переломить ситуацию. Кабинет Мерца, как подчеркнул канцлер, выбрал второй и намерен идти до конца.