Ответ Индии на претензии из-за покупки российской нефти заставил европейцев покраснеть

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заставил аудиторию форума в Финляндии замолчать после провокационного вопроса о нефти. Об этом рассказывает финское издание Ilta-Sanomat.

Модератор встречи, британский журналист Гидеон Рахман, попытался упрекнуть Нью-Дели за закупки российского сырья. Ответ индийского дипломата оказался зеркальным и весьма неудобным для западных слушателей.

Джайшанкар подчеркнул, что ни одна страна Европы не подвергалась атаке с применением оружия, поставленного Индией. При этом обратное утверждение, по его словам, прозвучать не может. Рахман попросил разъяснить сказанное.

«Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет. Мы же никогда ничего не делали против Европы», — пояснил глава внешнеполитического ведомства. Как отмечается в статье, после этой реплики в зале надолго воцарилась неловкая тишина.

Также на форуме Kultaranta Talks в Финляндии Субраманьям Джайшанкар охарактеризовал Россию как надёжного поставщика нефти. Он напомнил, что Нью-Дели начал закупать российское сырьё в значительных объёмах лишь с 2022 года, и к этому шагу страну подтолкнули обстоятельства. По словам министра, всё это время россияне оставались стабильными партнёрами: они выставляют груз на продажу, а покупатель выбирает наиболее доступную нефть с приемлемой ценой. Джайшанкар также обратил внимание на непостоянство Соединённых Штатов в санкционном вопросе.