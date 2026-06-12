На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился на территории Габалинского района, в двухстах километрах от Баку. Такие данные приводит Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Очаг землетрясения находился на глубине в 42 километра. Толчки фиксировались в 15:13 по местному времени (14:13 по Москве). Информация о пострадавших и повреждениях на земле не сообщалась.

Также сегодня, 12 июня, на Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. В Северо-Курильске толчки ощущались до 3 баллов.