Собянин сообщил об уничтожении 22-го беспилотника, летевшего на Москву
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Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столицу. Об уничтожении ещё одного вражеского дрона рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее время на месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб. Уничтоженная цель стала уже двадцать вторым по счёту беспилотником, пытавшимся прорваться к Москве в ходе массированного налёта.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о серии ударов украинских дронов по зданию городской администрации. По его словам, на момент атаки зафиксировали 11 попаданий в строение. При этом градоначальник уточнил, что обошлось без пострадавших.
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