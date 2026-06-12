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Регион
12 июня, 15:54

Собянин сообщил об уничтожении 22-го беспилотника, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столицу. Об уничтожении ещё одного вражеского дрона рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб. Уничтоженная цель стала уже двадцать вторым по счёту беспилотником, пытавшимся прорваться к Москве в ходе массированного налёта.

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Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о серии ударов украинских дронов по зданию городской администрации. По его словам, на момент атаки зафиксировали 11 попаданий в строение. При этом градоначальник уточнил, что обошлось без пострадавших.

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