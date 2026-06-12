«Это не наша война»: В Италии резко ответили Трампу, обвинившему союзников в бездействии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на критику Дональда Трампа в адрес европейских партнёров. Слова главы итальянского ведомства приводит агентство Ansa.

Американский лидер ранее заявил, что союзники по Евросоюзу и G7 не имели значения в иранском кризисе. Таяни с этим не согласился, но чётко разграничил зоны ответственности.

«Это не наша война. Европа и Италия играли роль в обеспечении морского судоходства в Красном море. Мы делаем свою часть работы, но мы не были, не являемся и не будем воевать с Ираном», — заявил дипломат.

По его словам, участие Рима ограничивается безопасностью судоходства и не предполагает прямого столкновения с Тегераном.

Тем временем иранское агентство Mehr представило проект соглашения между США и Ираном из 14 пунктов. Меморандум предусматривает снятие морской блокады, вывод американских сил и разморозку иранских активов на $12 млрд. Документ также включает приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе.

Дональд Трамп ранее допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные. Местом для церемонии, по его словам, вероятно станет Европа. При этом он назвал фейком информацию Mehr.