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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 16:15

«Это не наша война»: В Италии резко ответили Трампу, обвинившему союзников в бездействии

Глава МИД Италии ответил Трампу на слова о бесполезности союзников

Обложка © ТАСС / MALTON DIBRA / ЕРА, © Gettyimages / Kevin Dietsch

Обложка © ТАСС / MALTON DIBRA / ЕРА, © Gettyimages / Kevin Dietsch

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на критику Дональда Трампа в адрес европейских партнёров. Слова главы итальянского ведомства приводит агентство Ansa.

Американский лидер ранее заявил, что союзники по Евросоюзу и G7 не имели значения в иранском кризисе. Таяни с этим не согласился, но чётко разграничил зоны ответственности.

«Это не наша война. Европа и Италия играли роль в обеспечении морского судоходства в Красном море. Мы делаем свою часть работы, но мы не были, не являемся и не будем воевать с Ираном», — заявил дипломат.

По его словам, участие Рима ограничивается безопасностью судоходства и не предполагает прямого столкновения с Тегераном.

Тем временем иранское агентство Mehr представило проект соглашения между США и Ираном из 14 пунктов. Меморандум предусматривает снятие морской блокады, вывод американских сил и разморозку иранских активов на $12 млрд. Документ также включает приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе.

Трамп заявил, что США победили Иран без помощи союзников
Трамп заявил, что США победили Иран без помощи союзников

Дональд Трамп ранее допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные. Местом для церемонии, по его словам, вероятно станет Европа. При этом он назвал фейком информацию Mehr.

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Никита Никонов
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