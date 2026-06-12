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Регион
12 июня, 16:59

ПВО перехватила на подлёте к Москве 25 дронов с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО уничтожили в общей сложности двадцать пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву 12 июня. Последнее сообщение об очередной атаке ВСУ двумя дронами опубликовал в 19:45 (мск) мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в тексте сообщения.

Путин оценил желание бизнеса в РФ создавать средства противодействия БПЛА
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Ранее президент России Владимир Путин анонсировал продолжение модернизации все видов ПВО. Глава государства указал, что активное применение киевским режимом самолётных БПЛА требует особого внимания, в связи с чем системы противовоздушной обороны должны постоянно совершенствоваться для работы с объектами разного типа на различных высотах.

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Татьяна Миссуми
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