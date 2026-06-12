Спикер МИД Ирана Багаи: Текст соглашения с США ещё утверждают в Тегеране

Содержимое соглашения с США по урегулированию конфликта проходит рассмотрение в иранских органах, сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. По его словам, пока рано называть дату и место подписания — окончательное решение зависит от утверждения на всех уровнях.

«Мы находимся в процессе окончательного утверждения на высшем уровне и профильными ведомствами для достижения соглашения», — сказал он в эфире государственного телеканала.

Багаи отметил, что опубликованные в СМИ проекты соглашения не отражают окончательную версию документа. Время и место подписания назначат лишь после согласования соответствующими инстанциями, добавил дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран и Вашингтон приблизились к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Дипломат подчеркнул, что официальные лица действуют ответственно и открыто, и пообещал своевременное информирование общественности о деталях договорённостей.

Церемония подписания может пройти уже в ближайшие выходные в Европе — скорее всего, в Женеве, — с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Однако обстановка остаётся крайне напряжённой: стороны продолжают наносить взаимные военные удары, в том числе недавно был уничтожен американский вертолёт Apache, после чего США нанесли авиаудары по иранским объектам. Таким образом, хотя дипломатические контуры соглашения уже обозначены, его судьба висит на волоске.