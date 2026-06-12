Один человек погиб и десять ранены во время массовой стрельбы в Техасе

На западе Техаса утром 12 июня произошла массовая стрельба в городе Мидленд, сообщает CNN. Полиция сообщила, что выстрелы раздались в здании в квартале 4600 на Уэст‑Уолл‑стрит.

«На данный момент известно об 11 жертвах. По крайней мере, одна жертва погибла на месте происшествия», — заявила мэр города Лори Блонг.

Перестрелка в Техасе. Видео © X / Abhijit Pathak

По предварительной версии, один из стрелявших скончался. Власти пока не предоставили данных о подозреваемых и не называли возможных мотивов нападения.

В больницу Midland Memorial доставили девять пострадавших, — сообщает администрация учреждения. Медики оценили состояние пятерых как стабильное, ещё четверых направили в операционную. Руководство закрыло больницу для посетителей и призвало местных жителей обращаться только в случае неотложной необходимости.

Ранее в Красноярском крае произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия из‑за громкой музыки. В Иланско‑Нижнеингашском округе местный житель поссорился с шумевшими соседями и открыл по ним огонь из охотничьего ружья — один человек погиб, четверо получили ранения.