Внутренние проблемы стран Европейского союза не исчезнут с окончанием конфликта на Украине, пишет The European Conservative (TEC). Авторы оценили, как украинский кризис связан с состоянием европейского благосостояния и какие длительные вызовы останутся перед Евросоюзом.

«Конфликт на Украине рано или поздно завершится — будь то за столом переговоров, из-за истощения сил или военным путём. Но даже когда пушки смолкнут, над Европой будет довлеть проблема, назревшая задолго до того, как прогремел первый выстрел», — говорится в публикации.

В материале отмечают, что процессы распада европейской цивилизации начались ещё до боевых действий на Украине. Автор настаивает на возвращении к историческим корням и традициям Европы как условии для дальнейшего развития и стабильности.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила, что страны ЕС согласовали начало переговоров о членстве Украины и Молдавии. Ожидают, что процесс стартует 15 июня — в Люксембурге министры иностранных дел проведут межправительственные конференции с Киевом и Кишинёвом.