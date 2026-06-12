В Индонезии начались масштабные протесты против подорожания бензина

В Джакарте сотни студентов вышли на акцию протеста против повышения цен на топливо. С 10 июня самый востребованный в стране бензин Pertamax подорожал более чем на 32% — с 12,3 тысячи до 16,2 тысячи рупий за литр. Этот скачок стал крупнейшим за последние годы, пишет РИА «Новости».

Организатором выступил Студенческий исполнительный совет Университета Индонезии (BEM UI). По данным объединения, в демонстрации участвовали свыше 700 человек из разных вузов.

Около полудня произошли первые стычки с полицией. Участники пытались пройти через оцепление для пятничной молитвы и обвинили правоохранителей в ограничении свободы собраний.

Для обеспечения порядка к центру столицы стянули более 4 тысяч сотрудников полиции и силовых структур. Местные СМИ также сообщают о привлечении примерно 500 военнослужащих.

Протестующие выдвинули пять требований. Среди них — прекратить неэффективные бюджетные траты, снизить стоимость основных товаров и горючего, отказаться от ряда дорогостоящих госпрограмм, включая бесплатное питание школьников, остановить расширение роли военных в гражданской сфере. Кроме того, студенты потребовали от президента Прабово Субианто признать ошибки кабинета министров.

Эти выступления стали первой крупной общенациональной студенческой акцией после решения властей повысить цены на бензин на фоне глобального энергетического кризиса и роста бюджетных расходов. В тот же день акции солидарности прошли в Бандунге, Джокьякарте и Понтианаке.

Конфликт между США и Израилем с Ираном, который начался 28 февраля, привёл к серьезным перебоям в мировых поставках топлива и значительному росту цен. Ключевым фактором стало фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив, через который в обычное время проходит около 20% мирового объёма нефти, что в сочетании с прямыми атаками на энергетическую инфраструктуру в регионе вызвало шок предложения. По данным на июнь 2026 года, мировые цены на нефть марки Brent превысили $90 за баррель и, по некоторым прогнозам, могут достичь $120–150 при сохранении блокады. В результате значительно подорожали и розничные цены: в США средняя цена на бензин достигла почти $4 за галлон ($5 в Вашингтоне), а цены на авиатопливо для авиакомпаний выросли примерно на 70%, до $152 за баррель.